Развитие цифрового телевидения в кризисных условиях

16:29, 19 сентября 2017, ПАИ

За последние несколько месяцев ассортимент приставок для цифрового телевидения вырос не столько в «ширину», сколько в «глубину». Я имею в виду, что не столько расширился список предлагаемых моделей, сколько выросли возможности новых приставок. Меньше года назад появилась «первая ласточка» - ресивер World Vision Premium. Ресивер, сочетающий в себе эфирный тюнер T2 и кабельный DVB C. При этом ещё встроенные IPTV сервисы, и всё это по цене, немногим отличающейся от цены простого ресивера DVB T2.

Появление такого ресивера дало толчок дальнейшему развитию технологий в области недорогих ТВ приставок. Компания World Vision выпустила модель T59 со встроенными интернет сервисами. Другие производители тоже начали попытки добавлять функциональность своим аппаратам, не увеличивая итоговую цену прибора. Так, ресиверы от компании Lumax, серии DV, уже имеют несколько встроенных интернет приложений. Правда, для их работы понадобится USB WIFI адаптер.

Наблюдается всплеск появления и других комбинированных аппаратов. GI HD Slim Combo – это спутниковый и эфирный ресивер, сочетающий в себе последние разработки в обеих областях. А цена, как у хорошего эфирного ресивера. Тут интересен другой момент: наличие спутникового тюнера в любой приставке до сего момента существенно добавляло стоимости аппарату, он стоил на порядок дороже. Поэтому можно с уверенностью сказать, что GI HD Slim Combo сломал очередной канон.

Его можно назвать младшим братом более ранней модели того же производителя – GI Phoenix, правда, без кабельного тюнера на борту. Но это уже полноценный комбинированный аппарат для всех четырёх(!) видов телевизионного приёма: спутниковый, эфирный, кабельный и IPTV. Единственное, что ему не хватает – так это встроенного модуля WIFI. Для полноценной работы потребуется проводное подключение, которое не всегда возможно провести.

Вообще, невозможность протянуть интернет кабель – довольно частая проблема. Новый ремонт, или просто проблема с передвижением мебели, заставляют задумываться об организации беспроводной сети. Но у неё, помимо затрат, имеет другие недостатки: уязвимость к взлому, нестабильность сигнала, подверженность другим электромагнитным излучениям… Поэтому провод – более надёжное подключение. Не все знают, что интернет можно передавать не только по специальному кабелю – «витой паре» – но и по электрической сети. При помощи двух специальных адаптеров – PLC адаптеры. Схема подключения проста: один блок ставится около роутера, и кабелем подключается к нему. А второй – к приставке. PLC адаптеры знают друг друга, и пускают сигнал интернета по электрической сети. Идеальное решение для квартиры. А ведь таким способом можно раздать интернет по всей квартире, а не только между двумя точками.

В заключение хочу сказать, что технологии не стоят на месте, и подталкивают друг друга к развитию. Цифровое телевидение – одна из тех областей, которая развивается сейчас быстрее всего. Даже несмотря на кризис, постоянно появляется что-то новое и интересное. Каждый может найти то, что нужно именно ему. Главное – искать. Удачи и Вам в Ваших поисках!