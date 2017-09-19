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Общество

Центр обработки вызовов «Системы-112» будет запущен в Пскове 20 сентября

С 20 сентября в Пскове начнет работу на постоянной основе Центр обработки вызовов «Системы-112», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Для обеспечения круглосуточного вызова экстренных оперативных служб граждане могут использовать единый бесплатный номер «112». Пользователи услуг связи в сетях местной телефонной связи и сетях подвижной радиотелефонной связи также могут вызвать экстренные службы по трехзначным номерам «101», «102», «103», «104». Кроме того, в сетях местной телефонной связи по-прежнему действуют двузначные номера «01», «02», «03», «04».

«Система-112» - это программно-аппаратный комплекс, который существенно упрощает работу центров обработки вызовов, повышает оперативность совместных действий подразделений, сокращает время реагирования на сообщения о происшествиях. Она включает в себя программные, инженерные, вычислительные, телекоммуникационные и прочие технологические составляющие, необходимые для полноценной комплексной автоматизации экстренных оперативных служб.

Эффективность системы выражается в предоставлении оператору информации всеми доступными средствами — голосовой связью, видео, текстовыми сообщениями, картографическими данными, автоматическими сигналами датчиков и возможностью сортировать и искать необходимую информацию с наименьшими временными затратами.

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