Ремонт участка улицы Красноармейской завершён в Себеже
В Себеже завершен ремонт участка улицы Красноармейской от пресечения с улицей Ленинской до дома № 15. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.
В рамках ремонта было выполнено уширение проезжей части улицы с устройством тротуара. Также установлено перильное ограждение у Себежской общеобразовательной школы.
Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составил 2 млн рублей. Работы выполнило ООО «Себежское дорожное предприятие»