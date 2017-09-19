Ремонт участка улицы Красноармейской завершён в Себеже

18:07, 19 сентября 2017, ПАИ

В Себеже завершен ремонт участка улицы Красноармейской от пресечения с улицей Ленинской до дома № 15. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

В рамках ремонта было выполнено уширение проезжей части улицы с устройством тротуара. Также установлено перильное ограждение у Себежской общеобразовательной школы.

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составил 2 млн рублей. Работы выполнило ООО «Себежское дорожное предприятие»