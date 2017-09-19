428-й сертификат на маткапитал выдан в Локнянском районе

18:14, 19 сентября 2017, ПАИ

В Локнянском районе выдан 428-й сертификатов на материнский капитал, сообщили Псковскому агентству информации в Отделении Пенсионного фонда России по Псковской области.

Очередной сертификат на материнский капитал вручили семье Светланы и Николая Сергеевых, у которых в июне этого года родился третий ребенок - дочь Анна.

На мероприятии в Управлении ПФР присутствовала заместитель главы Локнянского района Татьяна Демидова. Она пожелала семье Сергеевых благополучия, счастья, удачи, чтобы дети росли здоровыми, и радовали своих близких.

Начальник УПФР в Локнянском районе Елена Копысова, отметила, что самое популярное направление использования материнского капитала у местных семей - это улучшение жилищных условий. За весь период действия программы в Локнянском районе жилищные условия улучшили 216 семей.