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20 экипажей уже подали заявки на участие в ралли «Cupper Псков-2017»

На сегодняшний день заявки на участие в 18-м этапе Кубка России — ралли «Cupper Псков-2017» подали 20 экипажей. Это представители Санкт-Петербурга, Москвы, Тулы, Абакана, городов Химки, Одинцово, Жуковский, Серпухов, сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области.

Отметим, что среди подавших заявки 6 экипажей будут выступать в зачёте «Наша классика», который проводится только в рамках псковских гонок. Напомним, что в этой группе соревнуются автомобили отечественного производства с приводом на заднюю ось.

Ранее сообщалось, что ралли «Cupper Псков-2017» состоится 29-30 сентября. Гонка также будет носить статус финала Чемпионата Северо-Западного федерального округа по ралли, Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» и финального этапа Кубка региона.

Заявки на участие в соревновании принимаются до 18:00 22 сентября по телефону (8112) 75-33-70 или e-mail faspo@inbox.ru. 25 сентября будет опубликован список участников со стартовыми номерами.

На 28 сентября назначены тестовые заезды, а также регистрация гонщиков. 29 сентября для спортсменов будет организовано ознакомление с трассой.

В этот же день в 18:00 на набережной реки Великой состоится официальная церемония открытия гонки.

Старт же соревнованиям будет дан на следующий день в 9:30 на картодроме «Печорский» (42-й километр трассы Псков – Рига, Печорский район), где разместится сервисный парк. Гонщикам предстоит проехать порядка  280 километров по дорогам Печорского и Палкинского районов, из которых 81 километр – это общая протяжённость скоростных участков.

Финиш первого экипажа намечен на 16:30 в Пскове. Церемония награждения победителей пройдёт вечером  этого же дня.

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