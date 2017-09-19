0
19:59
Дональд Трамп констатировал, что некоторые части мира находятся на пути в ад
19:17
Конференция «Единой России» рекомендовала избрать Ивана Цецерского на пост главы Пскова
15:41
Депутаты Псковской гордумы шестого созыва получили удостоверения
10:26
Стали известны получатели мандатов депутатов Псковской гордумы от «Единой России» по партспискам
09:42
Первая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва состоится 22 сентября
17:39
Состоялась инаугурация главы Пыталовского района
14:59
Новый глава Палкинского района вступил в должность
Еще новости
Политика

Андрей Турчак предложил поддержать кандидатуру Ивана Цецерского на выборах главы Пскова

«Мы сегодня провели встречу с фракцией [«Единой России» в новом составе Псковской городской Думы], послушали мнение каждого. Я не буду скрывать - я предложил депутатам поддержать кандидатуру Цецерского Ивана Николаевича. Вы его знаете не первый год, знаете его положительные стороны и стороны отрицательные, которые есть у каждого человека», - заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак сегодня, 19 сентября, в ходе XX конференции Псковского городского отделения «Единой России». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, он отметил, что фракция кандидатуру Ивана Цецерского «поддержала консолидировано».

«Это не кандидатура персонально его, это кандидатура того человека, который может консолидировать депутатский корпус и отстроить, донастроить работу администрации города, имея ввиду две магистральные задачи — выборы президента в 2018 году и Международные Ганзейские дни 2019 года», - добавил глава региона.

«Я депутатам сказал - сегодня не время делить посты, комитеты: сейчас важно сохранить стабильность в городской Думе. Поэтому прошу вас о поддержке моих предложений», - рассказал губернатор. 

Напомним, депутатам 6-го созыва Псковской городской Думы, избранным 10 сентября, предстоит избрать из своего состава главу Пскова на первой сессии представительного органа, которая состоится 22 сентября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дональд Трамп констатировал, что некоторые части мира находятся на пути в ад
19 сентября 2017
Дональд Трамп констатировал, что некоторые части мира находятся на пути в ад
Конференция «Единой России» рекомендовала избрать Ивана Цецерского на пост главы Пскова
19 сентября 2017
Конференция «Единой России» рекомендовала избрать Ивана Цецерского на пост главы Пскова 3
Депутаты Псковской гордумы шестого созыва получили удостоверения
19 сентября 2017
Депутаты Псковской гордумы шестого созыва получили удостоверения
Стали известны получатели мандатов депутатов Псковской гордумы от «Единой России» по партспискам
19 сентября 2017
Стали известны получатели мандатов депутатов Псковской гордумы от «Единой России» по партспискам 4
Первая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва состоится 22 сентября
19 сентября 2017
Первая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва состоится 22 сентября
Состоялась инаугурация главы Пыталовского района
18 сентября 2017
Состоялась инаугурация главы Пыталовского района
Новый глава Палкинского района вступил в должность
18 сентября 2017
Новый глава Палкинского района вступил в должность
Шесть человек претендуют на пост главы Гдовского района
18 сентября 2017
Шесть человек претендуют на пост главы Гдовского района

Идет загрузка...