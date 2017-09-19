Андрей Турчак предложил поддержать кандидатуру Ивана Цецерского на выборах главы Пскова

18:31, 19 сентября 2017, ПАИ

«Мы сегодня провели встречу с фракцией [«Единой России» в новом составе Псковской городской Думы], послушали мнение каждого. Я не буду скрывать - я предложил депутатам поддержать кандидатуру Цецерского Ивана Николаевича. Вы его знаете не первый год, знаете его положительные стороны и стороны отрицательные, которые есть у каждого человека», - заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак сегодня, 19 сентября, в ходе XX конференции Псковского городского отделения «Единой России». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, он отметил, что фракция кандидатуру Ивана Цецерского «поддержала консолидировано».

«Это не кандидатура персонально его, это кандидатура того человека, который может консолидировать депутатский корпус и отстроить, донастроить работу администрации города, имея ввиду две магистральные задачи — выборы президента в 2018 году и Международные Ганзейские дни 2019 года», - добавил глава региона.

«Я депутатам сказал - сегодня не время делить посты, комитеты: сейчас важно сохранить стабильность в городской Думе. Поэтому прошу вас о поддержке моих предложений», - рассказал губернатор.

Напомним, депутатам 6-го созыва Псковской городской Думы, избранным 10 сентября, предстоит избрать из своего состава главу Пскова на первой сессии представительного органа, которая состоится 22 сентября.