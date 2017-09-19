Андрей Турчак: Нас купить нельзя - у нас есть свои убеждения

18:39, 19 сентября 2017, ПАИ

«Эти люди считают, что нас можно купить. Нас купить нельзя - у нас есть свои убеждения», - заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак, выступая перед участниками 2-го этапа XX конференции Псковского городского отделения «Единой России», который проходит сегодня, 19 сентября. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, глава региона пояснил, что в настоящее время идет «оголтелое давление на избранных депутатов» Псковской городской Думы 6-го созыва.

Губернатора поддержал секретарь Псковского городского отделения «ЕР» Иван Цецерский. Он отметил, что «сейчас кое-кто пытается купить избранных депутатов «Единой России», да вот фиг!».

Ранее Андрей Турчак заявил, что на встрече с новь избранными депутатам гордумы от «Единой России» рекомендовал избрать Ивана Цецерского на пост главы Пскова.