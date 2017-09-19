Псковский губернатор: Выборная кампания превратилась в реальную бескомпромиссную борьбу

18:45, 19 сентября 2017, ПАИ

«Впервые за несколько циклов кампания превратилась в реальную бескомпромиссную борьбу, к сожалению, с использованием грязных политических технологий», - заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак, подводя итоги выборов, состоявшихся в регионе 10 сентября. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает со 2-го этапа XX конференции Псковского городского отделения «Единой России», который проходит сегодня, 19 сентября.

Глава региона поблагодарил однопартийцев за «участие в непростом предвыборном забеге». По его словам, «Единая Россия» «этот накал выдержала, результат, который партия получила в Пскове, говорит сам за себя». «У нас устойчивое большинство в одномандатных округах и уверенное большинство по спискам», - напомнил он, добавив: «В этой победе есть заслуга каждого из вас».

«Самая главная технология, которую мы использовали на этих выборах - слушать и слышать людей. В отличие от технологий наших оппонентов, - я имею ввиду прямую скупку голосов избирателей», - отметило Андрей Турчак.