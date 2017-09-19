Иван Цецерский о кампании оппонентов «Единой России»: Выбрасывались от 5 до 10 млн рублей на каждый избирательный округ

18:54, 19 сентября 2017, ПАИ

По информации секретаря Псковского городского отделения «Единой России» Ивана Цецерского, оппоненты «партии власти» потратили «бешеные» средства на кампанию по выборам 6-го созыва Псковской городской Думы. «Выбрасывались от 5 до 10 млн рублей на каждый избирательный округ», - заявил он сегодня, 19 сентября, в ходе 2-го этапа XX конференции Псковского городского отделения «Единой России», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Цецерский напомнил, что возбуждено уголовное дело по факту подкупа избирателей в Пскове. Желающим продать свой голос, по его данным, предлагали по 2 тысячи рублей.

«Я понимаю, что экономическое положение нелегкое, но поступаться историей города, давать повод так представить Псков в стране и мире - это не очень наш город красит», - отметил он.