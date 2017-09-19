3
19:59
Дональд Трамп констатировал, что некоторые части мира находятся на пути в ад
19:17
Конференция «Единой России» рекомендовала избрать Ивана Цецерского на пост главы Пскова
15:41
Депутаты Псковской гордумы шестого созыва получили удостоверения
10:26
Стали известны получатели мандатов депутатов Псковской гордумы от «Единой России» по партспискам
09:42
Первая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва состоится 22 сентября
17:39
Состоялась инаугурация главы Пыталовского района
14:59
Новый глава Палкинского района вступил в должность
Еще новости
Политика

Иван Цецерский о кампании оппонентов «Единой России»: Выбрасывались от 5 до 10 млн рублей на каждый избирательный округ

По информации секретаря Псковского городского отделения «Единой России» Ивана Цецерского, оппоненты «партии власти» потратили «бешеные» средства на кампанию по выборам 6-го созыва Псковской городской Думы. «Выбрасывались от 5 до 10 млн рублей на каждый избирательный округ», - заявил он сегодня, 19 сентября, в ходе 2-го этапа XX конференции Псковского городского отделения «Единой России», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Цецерский напомнил, что возбуждено уголовное дело по факту подкупа избирателей в Пскове. Желающим продать свой голос, по его данным, предлагали по 2 тысячи рублей.

«Я понимаю, что экономическое положение нелегкое, но поступаться историей города, давать повод так представить Псков в стране и мире - это не очень наш город красит», - отметил он.

Версия для печати
Комментарии: 3 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Скандал с подкупом избирателей
Уполномоченная по правам человека в РФ взяла под контроль расследование подкупа избирателей в Пскове Облизбирком подготовит аналитический отчет по некоррелляции результатов предварительного голосования и голосования в день выборов в Пскове Иван Цецерский рассчитывает на работу с конструктивными оппозиционными силами в гордуме Александр Котов не исключил отмену результатов выборов по некоторым округам в Пскове по итогам расследования дела о подкупе избирателей Псковский политкалендарь: август 2017 года «Чёрная бухгалтерия» кандидата в депутаты гордумы Пскова попала в полицию В Пскове у избирательных участков, где наблюдаются аномальные всплески досрочного голосования, дежурит полиция Беспрецедентным назвал количество голосующих в Пскове досрочно Николай Цветков Расследование уголовного дела о подкупе избирателей в Пскове ведет центральный аппарат Следственного комитета В Пскове вновь пытались подкупить избирателей
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Дональд Трамп констатировал, что некоторые части мира находятся на пути в ад
19 сентября 2017
Дональд Трамп констатировал, что некоторые части мира находятся на пути в ад
Конференция «Единой России» рекомендовала избрать Ивана Цецерского на пост главы Пскова
19 сентября 2017
Конференция «Единой России» рекомендовала избрать Ивана Цецерского на пост главы Пскова 3
Депутаты Псковской гордумы шестого созыва получили удостоверения
19 сентября 2017
Депутаты Псковской гордумы шестого созыва получили удостоверения
Стали известны получатели мандатов депутатов Псковской гордумы от «Единой России» по партспискам
19 сентября 2017
Стали известны получатели мандатов депутатов Псковской гордумы от «Единой России» по партспискам 4
Первая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва состоится 22 сентября
19 сентября 2017
Первая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва состоится 22 сентября
Состоялась инаугурация главы Пыталовского района
18 сентября 2017
Состоялась инаугурация главы Пыталовского района
Новый глава Палкинского района вступил в должность
18 сентября 2017
Новый глава Палкинского района вступил в должность
Шесть человек претендуют на пост главы Гдовского района
18 сентября 2017
Шесть человек претендуют на пост главы Гдовского района

Идет загрузка...