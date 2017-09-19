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Николай Цветков: Выборы в гордуму Пскова 6-го созыва войдут в электоральную историю

«Сегодня уже все свыкаются с этой мыслью, что выборы в Псковскую городскую Думу 6-го созыва войдут в электоральную историю», - заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков, выступая сегодня, 19 сентября, на 2-м этапе ХХ конференции Псковского городского отделения «Единой России».

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Николай Цветков напомнил, что по итогам кампании возбуждены три уголовных дела. «Но не все помнят, с чего это начиналось - с жалобы Ивана Цецерского в ТИК. Именно благодаря его принципиальной позиции весь маховик закрутился», - добавил он.

Председатель облизбиркома отметил, что «события 14 сентября подтвердили, что оппоненты партии, которую вы представляете, не хотят мириться и с результатами выборов». Он напомнил, что сегодня на заседании ТИК было принято обращение к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой дать оценку действиям членов горкома КПРФ. «Эта ситуация могла закончиться трагично - мой товарищ Владимир Кротов находится на больничной койке в реанимации Псковской горбольницы», - добавил Николай Цветков.

«Сегодня многие, особенно оппоненты вашей партии, говорят, что «Единая Россия» в Пскове получила большинство мандатов по партспискам только благодаря «какому-то пресловутому принципу деления империале», - отметил Николай Цветков, и напомнил, что «этот принцип был закреплен в Избирательном кодексе Псковской области и решением ещё четвертого созыва Псковского областного Собрания», и за него голосовали в том числе нынешние оппоненты единороссов. «Какие тут претензии можно применять к организаторам выборов, которые просто исполняют давно закреплённую норму?» - обратился он к собравшимся.

Председатель облизбиркома отметил, что в ходе выборов ряд участковых избирательных комиссий не выполняли требования облизбиркома и ТИК по тщательной проверке причин для досрочного голосования. «Возможно что-то с совестью не в ладах у этих председателей, заместителей председателей и членов УИК», - предположил Николай Цветков. По его словам, «только члены УИК с правом совещательного кодекса от кандидатов-одномандатников «Единой России» активно противостояли тому, что мы сейчас знаем как «подкуп избирателей».

Он посетовал, что только отдельные кандидаты от «ЕР» заявили законные требования о пересчёте голосов досрочного голосования там, где оно составляло более 1%. «Единая Россия» должна провести здесь работу над ошибками», - добавил он.

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