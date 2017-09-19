3
19:59
Дональд Трамп констатировал, что некоторые части мира находятся на пути в ад
19:17
Конференция «Единой России» рекомендовала избрать Ивана Цецерского на пост главы Пскова
15:41
Депутаты Псковской гордумы шестого созыва получили удостоверения
10:26
Стали известны получатели мандатов депутатов Псковской гордумы от «Единой России» по партспискам
09:42
Первая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва состоится 22 сентября
17:39
Состоялась инаугурация главы Пыталовского района
14:59
Новый глава Палкинского района вступил в должность
Еще новости
Политика

Конференция «Единой России» рекомендовала избрать Ивана Цецерского на пост главы Пскова

Участники 2-го этапа ХХ конференции Псковского городского отделения «Единой России» большинством голосов приняли решение рекомендовать членам партийной фракции в гордуме Пскова 6-го созыва избрать Ивана Цецерского на пост главы Пскова. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, кандидатура Ивана Цецерского набрала 77 голосов. Выдвинутый на голосование Сергей Гаврилов получил 16 голосов. 2 бюллетеня для голосования оказались испорчены.

Напомним, ранее кандидатуру Ивана Цецерского поддержал губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Напомним, депутатам вновь избранного 10 сентября 6-го созыва Псковской городской Думы предстоит избрать главу Пскова из своего состава на первой сессии представительного органа, которая состоится 22 сентября. 

Версия для печати
Комментарии: 3 Обсудить >>>

Дональд Трамп констатировал, что некоторые части мира находятся на пути в ад
19 сентября 2017
Дональд Трамп констатировал, что некоторые части мира находятся на пути в ад
Конференция «Единой России» рекомендовала избрать Ивана Цецерского на пост главы Пскова
19 сентября 2017
Конференция «Единой России» рекомендовала избрать Ивана Цецерского на пост главы Пскова 3
Депутаты Псковской гордумы шестого созыва получили удостоверения
19 сентября 2017
Депутаты Псковской гордумы шестого созыва получили удостоверения
Стали известны получатели мандатов депутатов Псковской гордумы от «Единой России» по партспискам
19 сентября 2017
Стали известны получатели мандатов депутатов Псковской гордумы от «Единой России» по партспискам 4
Первая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва состоится 22 сентября
19 сентября 2017
Первая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва состоится 22 сентября
Состоялась инаугурация главы Пыталовского района
18 сентября 2017
Состоялась инаугурация главы Пыталовского района
Новый глава Палкинского района вступил в должность
18 сентября 2017
Новый глава Палкинского района вступил в должность
Шесть человек претендуют на пост главы Гдовского района
18 сентября 2017
Шесть человек претендуют на пост главы Гдовского района

Идет загрузка...