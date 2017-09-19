Конференция «Единой России» рекомендовала избрать Ивана Цецерского на пост главы Пскова
Участники 2-го этапа ХХ конференции Псковского городского отделения «Единой России» большинством голосов приняли решение рекомендовать членам партийной фракции в гордуме Пскова 6-го созыва избрать Ивана Цецерского на пост главы Пскова. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, кандидатура Ивана Цецерского набрала 77 голосов. Выдвинутый на голосование Сергей Гаврилов получил 16 голосов. 2 бюллетеня для голосования оказались испорчены.
Напомним, ранее кандидатуру Ивана Цецерского поддержал губернатор Псковской области Андрей Турчак.
Напомним, депутатам вновь избранного 10 сентября 6-го созыва Псковской городской Думы предстоит избрать главу Пскова из своего состава на первой сессии представительного органа, которая состоится 22 сентября.