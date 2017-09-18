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Страна и мир

За полеты в Крым Украина оштрафовала российские авиакомпании

Украина начислила крупные штрафы российским авиакомпаниям за полеты в Крым, который в Киеве считают «оккупированной территорией». Общая сумма штрафов, выписанных Государственной авиационной службой Украины, составляет 2,72 миллиарда гривен (около 103 миллионов долларов).

Всего выписано около 20 тысяч штрафов. Как сообщает «Интерфакс», они касаются 40 российских авиакомпаний, в числе которых находятся «Аэрофлот», «ВИМ авиа», «Газпром авиа», «Ред Вингс», «Россия», «Алроса», «Уральские авиалинии», «Ямал», «ЮТэйр», «Трансаэро» и другие. При невыплате штрафа в дело вступает Государственная исполнительная служба Украины. Она осуществляет принудительное взыскание его с должников, если штраф не уплачен в 15-дневный срок с момента получения постановления о его наложении.

В Киеве пока не уточняют, как именно будут взыскиваться эти штрафы с российских авиакомпаний.

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