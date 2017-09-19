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Культура

Псковская библиотека приглашает на открытие просветительского проекта «Прямая речь»

21 сентября в 15.00 Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает на художественную программу проекта «Прямая Речь», периодического просветительского цикла «Литературный Псков» - «И в Запсковье – закат, и в Завеличье – вечер».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, сценарий построен на художественных текстах, посвященных нашей малой родине, - Псковскому краю.

Программу сопровождает видеофильм, где демонстрируются живописные картины художников разных поколений. В программе примут участие актёры академического театра им. А. С. Пушкина Наталья Петрова, Андрей Атабаев, Виктор Яковлев.

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