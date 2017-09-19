Псковская библиотека приглашает на открытие просветительского проекта «Прямая речь»
21 сентября в 15.00 Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает на художественную программу проекта «Прямая Речь», периодического просветительского цикла «Литературный Псков» - «И в Запсковье – закат, и в Завеличье – вечер».
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, сценарий построен на художественных текстах, посвященных нашей малой родине, - Псковскому краю.
Программу сопровождает видеофильм, где демонстрируются живописные картины художников разных поколений. В программе примут участие актёры академического театра им. А. С. Пушкина Наталья Петрова, Андрей Атабаев, Виктор Яковлев.