Псковских студентов приглашают на лекции об имидже

19:36, 19 сентября 2017, ПАИ

20 сентября в 14.00 в Псковском кооперативном техникуме состоится беседа-диалог «Имидж - инструмент воздействия», целью которой является формирование положительного имиджа человека. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной библиотеки для детей и юношества, на лекции расскажут об основных функциях имиджа и объяснят основные принципы построения эффективного имиджа.

В ходе мероприятия покажут тематическую презентацию, а также психогимнастику «Знакомство». Далее гости мероприятия пройдут тест «Оценка вашего имиджа».

В завершениилекции студенты смогут задать интересующие их вопросы, касающиеся формирования положительного имиджа.

Телефон для справок 68-20-41.