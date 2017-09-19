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Общество

Псковских студентов приглашают на лекции об имидже

20 сентября в 14.00 в Псковском кооперативном техникуме  состоится беседа-диалог «Имидж - инструмент воздействия», целью которой является формирование положительного имиджа человека. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной библиотеки для детей и юношества, на лекции расскажут об основных функциях имиджа и объяснят основные принципы построения эффективного имиджа. 

В ходе мероприятия покажут тематическую презентацию, а также психогимнастику «Знакомство». Далее гости мероприятия пройдут тест «Оценка вашего имиджа». 

В завершениилекции студенты смогут задать интересующие их вопросы, касающиеся формирования положительного имиджа.

Телефон для справок 68-20-41.

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