Псковских студентов приглашают на лекции об имидже
20 сентября в 14.00 в Псковском кооперативном техникуме состоится беседа-диалог «Имидж - инструмент воздействия», целью которой является формирование положительного имиджа человека. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной библиотеки для детей и юношества, на лекции расскажут об основных функциях имиджа и объяснят основные принципы построения эффективного имиджа.
В ходе мероприятия покажут тематическую презентацию, а также психогимнастику «Знакомство». Далее гости мероприятия пройдут тест «Оценка вашего имиджа».
В завершениилекции студенты смогут задать интересующие их вопросы, касающиеся формирования положительного имиджа.
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