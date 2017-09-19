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Дональд Трамп констатировал, что некоторые части мира находятся на пути в ад

Президент США Дональд Трамп, выступая на сессии Генассамблеи ООН, высказал мнение, что некоторые части мира находятся на пути в ад, предположив, что ООН в силах изменить эту ситуацию.

Он подчеркнул, что могущественные люди, находящиеся в зале заседаний ГА ООН, могут решить многие проблемы, которые встают перед мировым сообществом, передает ИНТЕРФАКС.

«Террористы и экстремисты набирают силу и распространяют свое влияние по всей планете. Режимы-изгои, представленные и в этом зале, не только поддерживают террористов, но и угрожают самым разрушительным оружием в истории человечества другим странам и своим собственным народам», - заявил Трамп.

Отдельно Трамп выделил Иран и Северную Корею. Он назвал сделку с Исламской республикой, которую заключил его предшественник Барак Обама, назвал позорной для Америки.

«Это одна из худших сделок, которую США когда-либо заключали. Мы не можем соблюдать соглашение, которое служит прикрытием для непрерывной реализации ядерной программы», - сказал американский лидер.

Комментируя ситуацию вокруг КНДР, он заявил, что США проявили огромную выдержку и терпение, но если Вашингтону придется защищать своих союзников, у него не останется иного выхода кроме как «полностью уничтожить Северную Корею».

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