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Общество

2,3 миллиона рублей взыскали псковские судебные приставы за нарушения в области лесных отношений и экологии

За 8 месяцев 2017 года в сфере лесных отношений и за иные нарушения экологического законодательства судебными приставами Псковской области окончено 95 исполнительных производств, из них 60 на сумму 2 миллиона 352 тысячи рублей окончены фактическим исполнением. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Так, например, фактическим исполнением окончено 24 исполнительных производства об административных правонарушениях, вынесенных в области рыболовства, 7 - об административных правонарушениях, вынесенных в области лесных отношений, 7 - о взыскании материального ущерба, вынесенных в области лесных отношений, 2 - за нарушения правил охоты, 5 — за соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований.

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