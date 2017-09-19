2,3 миллиона рублей взыскали псковские судебные приставы за нарушения в области лесных отношений и экологии

21:54, 19 сентября 2017, ПАИ

За 8 месяцев 2017 года в сфере лесных отношений и за иные нарушения экологического законодательства судебными приставами Псковской области окончено 95 исполнительных производств, из них 60 на сумму 2 миллиона 352 тысячи рублей окончены фактическим исполнением. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Так, например, фактическим исполнением окончено 24 исполнительных производства об административных правонарушениях, вынесенных в области рыболовства, 7 - об административных правонарушениях, вынесенных в области лесных отношений, 7 - о взыскании материального ущерба, вынесенных в области лесных отношений, 2 - за нарушения правил охоты, 5 — за соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований.