В Москве неизвестные расстреляли предпринимателя

20:34, 19 сентября 2017, ПАИ

Во вторник, 19 сентября, неизвестные открыли огонь по автомобилю Toyota Land Cruiser-200. В результате тяжелые ранения получил пассажир машины, он доставлен в реанимацию, где врачи борются за его жизнь, сообщает «Лента.ру».

В правоохранительных органах сообщили, что тяжелые ранения получил 39-летний спортсмен и предприниматель Алим Дадуев. В настоящее время следователи выехали в офис его фирмы. Личности нападавших устанавливаются.

По факту покушения на мужчину на западе Москвы возбуждено уголовное дело.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство») и частью 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Личность раненого устанавливается».