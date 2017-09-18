0
13:02
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
10:52
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
08:43
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
11:04
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии
10:47
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
15:08
Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове
11:34
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму
Еще новости
Происшествия

В Москве неизвестные расстреляли предпринимателя

Во вторник, 19 сентября, неизвестные открыли огонь по автомобилю Toyota Land Cruiser-200. В результате тяжелые ранения получил пассажир машины, он доставлен в реанимацию, где врачи борются за его жизнь, сообщает «Лента.ру».

В  правоохранительных органах сообщили, что тяжелые ранения получил 39-летний спортсмен и предприниматель Алим Дадуев. В настоящее время следователи выехали в офис его фирмы. Личности нападавших устанавливаются.

По факту покушения на мужчину на западе Москвы возбуждено уголовное дело.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство») и частью 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Личность раненого устанавливается».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
18 сентября 2017
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
16 сентября 2017
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
15 сентября 2017
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии
13 сентября 2017
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии 6
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
13 сентября 2017
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове
11 сентября 2017
Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове 3
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму
10 сентября 2017
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму 12
Полиция продолжает розыски пропавшей в августе в Псковском районе женщины
10 сентября 2017
Полиция продолжает розыски пропавшей в августе в Псковском районе женщины

Идет загрузка...