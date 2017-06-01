УФАС выдало предостережение «Псковпассажиравтотрансу» по поводу грядущей реорганизации

21:08, 19 сентября 2017, ПАИ

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области направило в адрес ГППО «Псковпассажиравтотранс» предостережение по поводу грядущей реорганизации. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, организация может нарушить закон «О защите конкуренции».

Основанием выдачи предупреждения послужило публичное заявление должностного лица, размещенное на площадке одного из информационных агентств, о завершении реорганизации «Псковпассажиравтотранса» к 20 сентября.

Планируемая реорганизация проводится без предварительного согласия антимонопольного органа.

Псковское УФАС России считает, что указанное публичное заявление должностного лица может привести к тому, что у госпредприятия возникнут преимущества перед другими транспортными компаниями, тем самым ограничится конкуренция среди других участников рынка – частных перевозчиков.

В направленном ГППО «Псковпассажиравтотранс» предостережении Псковское УФАС России предостерегает от совершения планируемых действий, если при этом будут ущемлены интересы других участников рынка со стороны предприятия, доминирующего на товарном рынке пассажирских перевозок и услуг автовокзалов на территории Псковской области.