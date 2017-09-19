Госслужащие Пскова смогут работать до 70 лет

21:23, 19 сентября 2017, ПАИ

В Псковской области предлагается поднять возрастной ценз для госслужащих категории «руководитель». Как сообщили Псковскому агентству информации, соответствующий законопроект передан на рассмотрение в Псковский парламент. Поправки в закон «О государственной гражданской службе Псковской области» внес комитет по управлению государственной службой.

С точки зрения парламентариев, данные поправки помогут привести областное и федеральное законодательство к единому знаменателю. Данный вопрос сейчас обсуждается во многих регионах страны. Также поправки предлагают пересмотреть понятия о профессиональном развитии и дополнительном образовании госслужащих.