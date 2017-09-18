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Сайт WikiLeaks опубликовал информацию о слежке за россиянами

Сайт WikiLeaks опубликовал документы  о российской компании, которая якобы поставляет оборудование для наблюдения за россиянами.

Как пишет «Лента.ру», в публикациях речь идет о петербургской компании Peter-Service, которая была основана в 1992 году. По данным Wikileaks, она разрабатывает софт для телекоммуникационных компаний и может быть связана с российскими спецслужбами.

Документы в архиве охватывают период с 2007 по 2015 годы. В опубликованных материалах значится, что, помимо биллинга, компания занимается наблюдением и контролем за абонентами мобильных операторов.

В частности, в документах речь идет о записях разговоров, сообщениях и идентификаторах устройств (IMEI, MAC-адреса).

В материалах не упоминается, о каких конкретно спецслужбах идет речь. Также из публикации следует, что компания добровольно сотрудничала с государственными ведомствами на взаимовыгодных условиях.

WikiLeaks уточнил, что это только первая часть цикла публикаций о России в рамках проекта Spy Files Russia («Шпионские документы России»).

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