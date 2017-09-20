ТОП-10 самых дорогих домов Пскова: миллионы в метрах

10:39, 20 сентября 2017, ПАИ

Я говорю: «Нет». А вы? Вы хотели бы перебраться в просторное элитное жильё, заплатив при этом за чужой дорогой ремонт? Если да, то смотрите, мечтайте и выбирайте по средствам в свежем ТОП-10 самых богатых домов в Пскове и области.

10-е место

«Словами всю красоту не опишешь», - пытается интриговать один из продавцов недвижимости и приглашает взглянуть на дом, который стоит на 9 сотках в центре Пскова, на Красногорской. 130 меблированных «квадратов» со всеми удобствами обойдутся в 13 миллионов рублей. Вместе с домом покупателю достанутся хозяйственные постройки, баня, гараж и подвал в полный рост.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





























Конкурентное предложение — благоустроенный дом площадью 198 квадратных метров на участке 12 соток с можжевельником, молодыми яблонями, соснами и берёзами. Расположен он в 15 минутах ходьбы от Летнего сада, на улице Ипподромной.

Газовое отопление, городское водоснабжение и канализация, а ещё хорошие соседи — приводит ощутимый аргумент в свою пользу хозяин недвижимости.

Разместиться с комфортом за те же самые 13 миллионов можно и в деревне Хотицы, что в пригороде Пскова. Здесь построен трёхэтажный коттедж (600 квадратных метров), на цокольном — два гаража на пять машин, овощехранилище, ремонтная мастерская, на остальных — аж 11 комнат, кухня, два холла, столько же душевых и туалетов. При желании можно реконструировать мансарду. В общем, есть где разгуляться. А на 20 сотках растут различные плодовые деревья и летний домик не лишний.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







9-е место

Плюс 4 миллиона, и вы становитесь обладателем 9 соток земли и коттеджа (280 квадратных метров) на улице Советской Армии. Владелец обо всём позаботился и готов оставить нажитое в отличном состоянии за 17 миллионов рублей. Детали - в подборке фотографий.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





































8-е место

Всего на 200 тысяч дороже выставлен дом площадью 360 квадратных метров в деревне с многообещающим названием Раздолье (9 км от города), но торг уместен. Возведён он был 5 лет назад. «Фундамент из бетонных блоков, стены из цельного бревна, облицованы сайдингом, стеклопакеты, электричество 15 КВТ (220-380), спутниковое телевидение, скважина, разводка воды, канализация, септик. Везде сделан внутренний ремонт, преимущественно, плитка и дерево. Отопление либо печное, либо электрическое», - обрисовал собственник. На цокольном этаже — подвал и мастерская, на других — три комнаты, спальня и кухня.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

































На 40 сотках с ландшафтным дизайном создан целый банный комплекс, в который входят сауна, душевая, несколько комнат отдыха и веранда. Рядом находятся беседка со стационарным кирпичным мангалом, коптильней и печкой-камином, хозблок, гостевой домик, мастерская, гараж и стоянка на два автомобиля. Также хозяин собирается отдать новому владельцу мебель, бытовую и цифровую технику, садовый инвентарь, косилки, трактор-тягач, снегоочистители.

7-е место

Далее читаем лаконичное объявление о продаже 11 соток земли и дома в историческом центре Пскова, на улице Герцена. 320 квадратных метров — основные помещения, в том числе три санузла, бильярдная, бассейн, и гараж — предлагается приобрести за 18 миллионов рублей. Газовое отопление, водоснабжение, охранная и пожарная сигнализация — всё включено. Мебель нынешний владелец обещает забрать частично.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ























6-е место

Коттедж у лесной опушки в Печорах распахнёт свои двери за 19,9 миллиона рублей. «В пешей дистанции находится озеро с местом для купания и новой оборудованной детской площадкой, а также сосновый лес. Всего в пяти минутах езды расположен один из наименее загруженных автомобильных пропускных пунктов в Эстонию. Если вы хотите уделять больше времени вечности и общению с Богом, то совсем недалеко расположен знаменитый Псково-Печерский монастырь», - акцентирует продавец и презентует свои 4 уровня и 260 квадратных метров жилой площади.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Составляющие комфорта в этом случае: большие комнаты и гостиная, каминный зал, рабочий кабинет, ванная с джакузи, возможность устройства мансарды и расширения жилой площади, гараж с двойными воротами. Кстати, цена объекта могла быть и меньше, если бы не мебель, «подобранная по индивидуальным заказам», и европейские ковровые покрытия.

В яблоневом саду нашлось место деревянному летнему дому с баней, в котором «вы сможете ощутить себя еще ближе к природе». Этому должен поспособствовать и «законченный ландшафтный дизайн с хвойными композициями». Кроме того, на частной территории имеются выделенная зона отдыха и подсобное строение-склад, которые соединены мощёными дорожками.

5-е место

Загородный дом на 35,5 сотках в 20 км от Пскова, в коттеджном посёлке «Лесицкое», «строился для себя». И это ̶д̶о̶р̶о̶г̶о̶г̶о̶ дорого стоит - 22 миллиона рублей. Среди достоинств отмечаются: отопительный узел с бельгийским котлом, каминный зал, библиотека, зимний сад, кабинет и иные. Тесниться точно не придётся, поскольку речь идёт о 300 квадратных метрах.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





























Ремонт, как водится в недешёвых домах, выполнен из «высококачественных материалов по индивидуальному дизайнерскому проекту». С коммуникациями проблем тоже нет.

4-е место

Не дом, а крепость. Так можно сказать о следующем варианте за 22,5 миллиона рублей - четырёхэтажном особняке на 10 сотках в 1-ом Бутырском переулке в Пскове. Соседей нет, зато есть видеонаблюдение и надёжный забор, за которым скрыт максимум для «красивой жизни». В доме — сауна, джакузи, комната отдыха с барной стойкой и караоке-залом, в каждой комнате установлены кондиционеры, а вокруг, естественно, ландшафтный дизайн. На участке — баня, гостевой дом, беседка, барбекю, гараж на две машины. От улицы Юбилейной до этого владения заасфальтирована дорога.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ































Торг допустим, хотя в апреле этот объект недвижимости и так был слегка дешевле.

3-е место

П - постоянство. Коттедж (320 квадратных метров) на 20 сотках в Хлебном проезде Пскова занимает прежнюю строчку в рейтинге, и цена та же — 25 миллионов рублей.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















В качестве плюсов проживания там указаны: наличие мебели и техники, современный ремонт, тёплые полы, терраса, банный комплекс, летний бассейн, гараж и навес на два автомобиля.

2-е место

Значительно выросла цена на усадьбу, возвышающуюся в 11 км от центра Пскова, на улице Троицкой. Если в апреле она составляла 27 миллионов рублей, то теперь 35. Чем это обусловлено неизвестно - особых изменений не наблюдается. На территории 0,37 га, ограждённой забором из кирпича, возведены внушительных размеров дом (500 квадратных метров) и хозпостройка, обустроены парковки из цветной брусчатки, разбит сад, оборудованы пляж, спортивный городок и детская площадка.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















«Дорого!» - предупреждает хозяин шикарного, как он считает, дома (450 квадратных метров) со всей обстановкой в Малой Гоголёвке. На 12 сотках — двухэтажный гараж, баня, барбекю. Не забыли и о безопасности — есть видеонаблюдение, сигнализация и охрана.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





1-е место

И наконец, любуемся домом миллионера в Кривске - коттеджем (300 квадратных метров) на участке 10 га. В целом, он весьма похож на предыдущие дома, только спальни тут с гардеробными и «прекрасным видом» на озеро.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



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Дополняют картину двухэтажный гостевой домик с отделкой и встроенной мебелью, ровно 60 деревьев, четыре гаража, один из которых под катер, и асфальтированный подъезд. В сумме — 36 миллионов рублей.