В Венеции после массовой драки на свадьбе задержали двух москвичей

21:37, 19 сентября 2017, ПАИ

Трех человек задержали после массовой драки, которая произошла на русской свадьбе в Венеции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное полицейское управление.

Задержанными оказались жители Москвы 25 и 31 года, а также гражданин Болгарии 32 лет.

Инцидент произошел в одном из люксовых отелей, в котором на тот момент уже третий день длилась свадьба с участием 250 приглашенных.

Разнять дерущихся попытались охранники отеля и бармен, в результате чего часть ударов пришлась на них. Несколько сотрудников отеля пострадали, им была оказана медицинская помощь.