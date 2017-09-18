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В Венеции после массовой драки на свадьбе задержали двух москвичей

Трех человек задержали после массовой драки, которая произошла на русской свадьбе в Венеции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное полицейское управление.

Задержанными оказались жители Москвы 25 и 31 года, а также гражданин Болгарии 32 лет.

Инцидент произошел в одном из люксовых отелей, в котором на тот момент уже третий день длилась свадьба с участием 250 приглашенных.

Разнять дерущихся попытались охранники отеля и бармен, в результате чего часть ударов пришлась на них. Несколько сотрудников отеля пострадали, им была оказана медицинская помощь.

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