Псковичам, имеющим участки на землях лесного фонда, напоминают об их праве на «амнистию»

21:42, 19 сентября 2017, ПАИ

Власти Псковского района напоминают псковичам, имеющим участки на землях лесного фонда, что они имеют право на «лесную амнистию». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, закон предусматривает возможность образования земельного участка без согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов исходных земельных участков в случаях образования из состава земель лесного фонда земельных участков в связи с установлением границ поселков, ранее созданных в целях освоения лесов (лесных поселков), и военных городков.

Одновременно с этим Федеральным законом вводятся дополнительные механизмы защиты лесов, в частности:

- обязательное отображение в документах территориального планирования муниципальных образований и в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования границ лесничеств и лесопарков;

- сохранение режима городских лесов при включении лесных участков в границы населенных пунктов на срок не менее года;

- обязанность Рослесхоза обратиться с исковым заявлением в суд об оспаривании зарегистрированного права на земельный участок в течение 3 месяцев со дня обнаружения реестровой ошибки;

- приведение субъектами РФ до 1 января 2023 года сведений государственного лесного реестра в соответствие со сведениями ЕГРН, в том числе в части сведений об особо охраняемых природных территориях, территориях объектов культурного наследия, расположенных на землях лесного фонда, о границах таких территорий и об ограничениях по использованию лесных участков, расположенных в указанных границах;

- компенсационное предоставление равных по площади территорий при изменении границ лесопаркового зеленого пояса.