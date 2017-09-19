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Общество

Псковичам, имеющим участки на землях лесного фонда, напоминают об их праве на «амнистию»

Власти Псковского района напоминают псковичам, имеющим участки на землях лесного фонда, что они имеют право на «лесную амнистию». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, закон предусматривает возможность образования земельного участка без согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов исходных земельных участков в случаях образования из состава земель лесного фонда земельных участков в связи с установлением границ поселков, ранее созданных в целях освоения лесов (лесных поселков), и военных городков.

Одновременно с этим Федеральным законом вводятся дополнительные механизмы защиты лесов, в частности:

 - обязательное отображение в документах территориального планирования муниципальных образований и в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования границ лесничеств и лесопарков;

- сохранение режима городских лесов при включении лесных участков в границы населенных пунктов на срок не менее года;

 - обязанность Рослесхоза обратиться с исковым заявлением в суд об оспаривании зарегистрированного права на земельный участок в течение 3 месяцев со дня обнаружения реестровой ошибки;

-  приведение субъектами РФ до 1 января 2023 года сведений государственного лесного реестра в соответствие со сведениями ЕГРН, в том числе в части сведений об особо охраняемых природных территориях, территориях объектов культурного наследия, расположенных на землях лесного фонда, о границах таких территорий и об ограничениях по использованию лесных участков, расположенных в указанных границах;

-  компенсационное предоставление равных по площади территорий при изменении границ лесопаркового зеленого пояса.

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