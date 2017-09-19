В Мексике произошло сильное землетрясение

22:07, 19 сентября 2017, ПАИ

Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в столице страны — Мехико, передает РИА Новости.

В районе российского посольства ходили ходуном высотные и даже малоэтажные здания, в магазинах обрушились полки с товарами. Все близлежащие офисные здания, рестораны и крупный магазин «Сориана» были немедленно эвакуированы.

На улицы высыпали толпы людей, возникла паника.

Движение по оживленному проспекту Хосе Васконселоса и на улицах во многих других районах было полностью перекрыто, на улицах образовались огромные пробки.

Специалисты проверяют структурную сохранность зданий.