В Мексике произошло сильное землетрясение
Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в столице страны — Мехико, передает РИА Новости.
В районе российского посольства ходили ходуном высотные и даже малоэтажные здания, в магазинах обрушились полки с товарами. Все близлежащие офисные здания, рестораны и крупный магазин «Сориана» были немедленно эвакуированы.
На улицы высыпали толпы людей, возникла паника.
Движение по оживленному проспекту Хосе Васконселоса и на улицах во многих других районах было полностью перекрыто, на улицах образовались огромные пробки.
Специалисты проверяют структурную сохранность зданий.