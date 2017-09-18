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Станцию метро «Китай-город» в Москве закрыли из-за информации о бомбе

Станция метро «Китай-город» в Москве закрыта после анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве, передает «Интерфакс».

В данный момент полиция проверяет платформы станции метро «Китай-город» после сообщения о находящемся на ее территории взрывном устройстве.

В свою очередь, в официальном твиттере московского Метрополитена сообщается, что платформы станции метро «Китай-город» Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линий закрыты на вход и выход по требованию полиции. Поезда проезжают станцию без остановок.

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