0
22:30
Арбитражный суд не поддержал запрет на строительство новых свинокомплексов в Великолукском и Невельском районах
11:39
Семь новых резидентов могут появиться в ОЭЗ «Моглино»
09:03
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей
13:18
В Псковской области не хватает IT-специалистов
22:00
Почти 40 тысяч тонн молока, скота и птицы на убой произвели псковские животноводы за 8 месяцев
19:40
Более 180 тонн продуктов купили псковичи на осенней ярмарке
12:22
В Псковской области хотят запретить приобретать алкоголь людям моложе 21 года
Еще новости
Экономика

Арбитражный суд не поддержал запрет на строительство новых свинокомплексов в Великолукском и Невельском районах

Арбитражный суд Псковской области отказал в признании недействительными нормативных актов администраций Великолукского и Невельского районов, в соответствии с которыми ранее было разрешено строительство «площадок доращивания» общества с ограниченной ответственностью «ВСГЦ». Как стало известно Псковскому агентству информации, такое решение суд принял сегодня, 19 сентября. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Псковской области.

Отметим, ранее прокурор Псковской области обратился с заявлением о признании недействительными разрешений, выданных администрациями муниципалитетов ООО «ВСГЦ» на строительство нескольких очередей селекционно-генетического центра (площадок доращивания). Основанием для обращение в суд послужила выдача ответчиком оспариваемых разрешений при отсутствии положительного заключения государственной экологической экспертизы, что, по мнению прокурора, являлось нарушением положений Градостроительного кодекса РФ, законов «Об отходах производства и потребления», «Об охране окружающей среды» и «Об экологической экспертизе».

Суд вынес решение «отказать в признании недействительным ненормативного правового акта, решение (действие, бездействие) незаконным (ч.3 ст.201 АПК РФ)».

Отметим, что ООО «ВСГЦ» входит в состав Великолукского свиноводческого холдинга.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Арбитражный суд не поддержал запрет на строительство новых свинокомплексов в Великолукском и Невельском районах
19 сентября 2017
Арбитражный суд не поддержал запрет на строительство новых свинокомплексов в Великолукском и Невельском районах
Семь новых резидентов могут появиться в ОЭЗ «Моглино»
14 сентября 2017
Семь новых резидентов могут появиться в ОЭЗ «Моглино» 4
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей
14 сентября 2017
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей 2
В Псковской области не хватает IT-специалистов
13 сентября 2017
В Псковской области не хватает IT-специалистов
Почти 40 тысяч тонн молока, скота и птицы на убой произвели псковские животноводы за 8 месяцев
12 сентября 2017
Почти 40 тысяч тонн молока, скота и птицы на убой произвели псковские животноводы за 8 месяцев 1
Более 180 тонн продуктов купили псковичи на осенней ярмарке
12 сентября 2017
Более 180 тонн продуктов купили псковичи на осенней ярмарке
В Псковской области хотят запретить приобретать алкоголь людям моложе 21 года
12 сентября 2017
В Псковской области хотят запретить приобретать алкоголь людям моложе 21 года 11
Телеком-технологии помогают развивать бизнес
08 сентября 2017
Телеком-технологии помогают развивать бизнес

Идет загрузка...