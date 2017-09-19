Арбитражный суд не поддержал запрет на строительство новых свинокомплексов в Великолукском и Невельском районах

22:30, 19 сентября 2017, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области отказал в признании недействительными нормативных актов администраций Великолукского и Невельского районов, в соответствии с которыми ранее было разрешено строительство «площадок доращивания» общества с ограниченной ответственностью «ВСГЦ». Как стало известно Псковскому агентству информации, такое решение суд принял сегодня, 19 сентября. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Псковской области.

Отметим, ранее прокурор Псковской области обратился с заявлением о признании недействительными разрешений, выданных администрациями муниципалитетов ООО «ВСГЦ» на строительство нескольких очередей селекционно-генетического центра (площадок доращивания). Основанием для обращение в суд послужила выдача ответчиком оспариваемых разрешений при отсутствии положительного заключения государственной экологической экспертизы, что, по мнению прокурора, являлось нарушением положений Градостроительного кодекса РФ, законов «Об отходах производства и потребления», «Об охране окружающей среды» и «Об экологической экспертизе».

Суд вынес решение «отказать в признании недействительным ненормативного правового акта, решение (действие, бездействие) незаконным (ч.3 ст.201 АПК РФ)».

Отметим, что ООО «ВСГЦ» входит в состав Великолукского свиноводческого холдинга.