0
22:07
В Мексике произошло сильное землетрясение
22:57
Выпуск легендарной камеры Polaroid будет возобновлен
09:49
Профстандарт для нянь разработан в России
09:04
День программиста празднуется в России 13 сентября
17:44
Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны
18:11
Владимир Путин: Экономика России вышла из кризиса
16:32
Путин не поедет на Генассамблею ООН
Еще новости
Страна и мир

Угрозы заминирования в ряде объектов в Москве не подтвердились

По окончании проверок в Библиотеке имени Ленина, «Детском мире» на Воздвиженке и в гостинице «Кремлевские огни» на Волхонке не было найдено взрывных устройств, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах города.

Ранее, напомним, закрыли станцию метро «Китай-город», а также в одном из зданий на улице Высоцкого. Там также не было обнаружено никаких взрывных устройств. Всего же за сутки были звонки о заминировании 16 столичных объектов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Мексике произошло сильное землетрясение
19 сентября 2017
В Мексике произошло сильное землетрясение
Выпуск легендарной камеры Polaroid будет возобновлен
18 сентября 2017
Выпуск легендарной камеры Polaroid будет возобновлен
Профстандарт для нянь разработан в России
13 сентября 2017
Профстандарт для нянь разработан в России
День программиста празднуется в России 13 сентября
13 сентября 2017
День программиста празднуется в России 13 сентября
Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны
12 сентября 2017
Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны
Владимир Путин: Экономика России вышла из кризиса
11 сентября 2017
Владимир Путин: Экономика России вышла из кризиса 16
Путин не поедет на Генассамблею ООН
02 сентября 2017
Путин не поедет на Генассамблею ООН 2
Мемы и селфи намерена использовать ЦИК для привлечения избирателей на выборы
31 августа 2017
Мемы и селфи намерена использовать ЦИК для привлечения избирателей на выборы

Идет загрузка...