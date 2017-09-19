Угрозы заминирования в ряде объектов в Москве не подтвердились

22:58, 19 сентября 2017, ПАИ

По окончании проверок в Библиотеке имени Ленина, «Детском мире» на Воздвиженке и в гостинице «Кремлевские огни» на Волхонке не было найдено взрывных устройств, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах города.

Ранее, напомним, закрыли станцию метро «Китай-город», а также в одном из зданий на улице Высоцкого. Там также не было обнаружено никаких взрывных устройств. Всего же за сутки были звонки о заминировании 16 столичных объектов.