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Общество

Луков день наступил по народному календарю

20 сентября по народному календарю наступил Луков день, сообщает портал calend.ru.

В православном календаре на этот день приходится праздник преподобного Луки Глубокореченского, жившего в X веке в Каппадокии. Лука был монахом, а затем стал игуменом Спасовой обители, которая носила название «Глубокие реки». Святой прославился праведной жизнью и благочестием.

По созвучию с именем преподобного русские люди стали отмечать в этот день Луков праздник. В это время повсеместно шла уборка репчатого лука, на базарах начинали им торговать. Девушки на Луку заплетали из лука косы и подвешивали их к потолку — для дальнейшего хранения. 

В народе лук пользовался большим уважением как крайне полезное растение. Его использовали как лечебное и профилактическое средство при простудных заболеваниях, прикладывали к нарывам и опухолям. Девушки мыли волосы отваром луковой шелухи, отчего они становились сильными и блестящими. Если начинался падеж скота, луковицы нанизывали на нитку и вешали это «ожерелье» на шею коровам и лошадям.

По луку судили и о погоде на приближающуюся зиму. Обилие шелухи на луковицах предвещало сильные морозы.

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