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Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт

Мошенники разработали новую схему кражи денег с банковских карт с помощью так называемой социальной инженерии. Как пишет газета «Известия», их мишенью становятся люди, продающие товары на различных интернет-сайтах.

Притворившись потенциальными покупателями, мошенники стараются узнать CVV-код, указанный на обратной стороне пластиковой карточки. Киберворы объясняют, что код им нужен якобы для успешной трансакции. Назвав его, торговец ожидаемо лишается средств.

О появлении новой преступной схемы рассказали в компании Zecurion, специализирующейся на вопросах кибербезопасности. «Злоумышленники достаточно ловко маскируют свои цели и подменяют понятия, например, код CVV они могут назвать нейтральным «номером счета», - отметил руководитель Zecurion Владимир Ульянов.

Метод мошенничества с использованием социальной инженерии основан на знании психологии и использовании человеческих слабостей. По предварительным данным, потери клиентов от новой схемы обмана эксперты оценили в 200 млн рублей.

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