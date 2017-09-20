Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт

08:11, 20 сентября 2017, ПАИ

Мошенники разработали новую схему кражи денег с банковских карт с помощью так называемой социальной инженерии. Как пишет газета «Известия», их мишенью становятся люди, продающие товары на различных интернет-сайтах.

Притворившись потенциальными покупателями, мошенники стараются узнать CVV-код, указанный на обратной стороне пластиковой карточки. Киберворы объясняют, что код им нужен якобы для успешной трансакции. Назвав его, торговец ожидаемо лишается средств.

О появлении новой преступной схемы рассказали в компании Zecurion, специализирующейся на вопросах кибербезопасности. «Злоумышленники достаточно ловко маскируют свои цели и подменяют понятия, например, код CVV они могут назвать нейтральным «номером счета», - отметил руководитель Zecurion Владимир Ульянов.

Метод мошенничества с использованием социальной инженерии основан на знании психологии и использовании человеческих слабостей. По предварительным данным, потери клиентов от новой схемы обмана эксперты оценили в 200 млн рублей.