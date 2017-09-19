Юрлиц, не сообщивших о переезде, собираются штрафовать

08:48, 20 сентября 2017, ПАИ

Предпринимателей, которые не уведомляют надзорные органы о переезде их организаций, могут начать штрафовать. Соответствующие поправки в КоАП разрабатывает Роспотребнадзор, сообщает газета «Известия».

Как сказано в обзоре правоприменительной практики ведомства за первое полугодие 2017 года, Роспотребнадзор сталкивается с невозможностью проверять организации из-за их переезда. Хотя, согласно существующему законодательству, юрлица обязаны в течение 10 дней уведомлять надзорные органы о смене адреса, но это делают не все предприниматели.

В связи с этим ведомство называет контроль недостаточным и предлагает дополнить статью 19.7.5-1 КоАПа. В действующей редакции она предусматривает наказания в виде штрафов, которые не превышают 30 тыс. рублей для юрлиц.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что инициатива сейчас находится на стадии проработки.

