За оскорбление полицейского житель Пушкиногорского района предстанет перед судом

09:06, 20 сентября 2017, ПАИ

Житель Пушкиногорского района предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установлено, что 2 июня между мужчиной и его соседом, с которым они употребляли спиртные напитки, произошел конфликт, в связи с чем для выяснения обстоятельств произошедшего на место выдвинулся наряд полиции. Подсудимый был доставлен в отделение МВД России по Пушкиногорскому району, где в присутствии посторонних лиц высказал в адрес одного из сотрудников полиции оскорбления, состоящие из нецензурной брани, которые были направлены на унижение его чести и достоинства как человека и представителя власти.

Уголовное дело направлено в Пушкиногорский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи 319 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.