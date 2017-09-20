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За оскорбление полицейского житель Пушкиногорского района предстанет перед судом

Житель Пушкиногорского района предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установлено, что 2 июня между мужчиной и его соседом, с которым они употребляли спиртные напитки, произошел конфликт, в связи с чем для выяснения обстоятельств произошедшего на место выдвинулся наряд полиции. Подсудимый был доставлен в отделение МВД России по Пушкиногорскому району, где в присутствии посторонних лиц высказал в адрес одного из сотрудников полиции оскорбления, состоящие из нецензурной брани, которые были направлены на унижение его чести и достоинства как человека и представителя власти.

Уголовное дело направлено в Пушкиногорский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи 319 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

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