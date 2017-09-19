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Общество

Прокурор помог получить зарплату работникам новосокольнического предприятия ЖКХ

В Новосокольническом районе после вмешательства прокуратуры выплачена заработная плата работникам муниципального унитарного предприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 83-м работникам МУП «ЖКХ» по состоянию на 25 августа не выплачена зарплата за июль в размере более 615 тысяч рублей.

В этой связи прокурор внёс в адрес главы района представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

В настоящее время нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объёме.

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