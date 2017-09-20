СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области

09:11, 20 сентября 2017, ПАИ

Командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков получил серьёзные травмы в ДТП, произошедшем ещё в минувшую пятницу, 15 сентября, около 14:45 на 1420 км федеральной трассы Р21 «Кола» в Мурманской области. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ряд источников, знакомых с ситуацией. В Минобороны не подтвердили и не опровергли данную информацию.

По сведениям издания, генерал ехал в принадлежащем центру обеспечения деятельности Северного флота микроавтобусе Volkswagen Caravella, двигавшийся в составе кортежа в сопровождении автомобилей военной автоинспеции. В микроавтобус, перевозивший военных чинов высокого ранга, врезался выехавший со встречной полосы Chevrolet Lanos. От удара Caravella перевернулась.

В микроавтобус генерала, следовавший в кортеже в сопровождении машин военной автоинспекции, врезался легковой автомобиль. Пострадавший главком был доставлен в отделение реанимации госпиталя Северного флота.

Командующий ВДВ был доставлен в реанимацию госпиталя Северного флота в тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника. Также получил множественные переломы и был госпитализирован 52-летний заместитель командующего по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Владимир Кочетков.

В аварии также получили травмы 49-летний помощник главкома и 35-летний адъютант. Водитель микроавтобуса был трезв и получил незначительные ушибы.

Между тем водитель Chevrolet, 34-летний житель Мурманска, от полученных травм скончался в машине скорой помощи, а его 39-летняя жена с тяжелыми травмами была госпитализирована. Двое их детей — юноши 16 и 17 лет — отделались незначительными ушибами.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сообщается, что на Кольский полуостров главком и его заместитель прибыли для проверки условий службы личного состава дислоцированных здесь частей.

Напомним, генерал-полковник Андрей Сердюков был назначен командующим ВДВ 6 октября 2016 года, сменив на этом посту генерал-полковника Владимира Шаманова, ставшго депутатом Госдумы.

Сердюков родился 4 марта 1962 года, в 1983 году окончил Рязанское училище ВДВ. Службу проходил в 104-й и 76-й воздушно-десантных дивизиях, затем командовал 138-й мотострелковой бригадой и 106-й воздушно-десантной дивизией. В 2011 году был назначен командующим 5-й общевойсковой армией Восточного военного округа, а с 2013 года перешел на должность заместителя командующего Южным военным округом — начальником штаба ЮВО.