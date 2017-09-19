Псковские ориентировщики открыли осенний спортивный сезон

09:21, 20 сентября 2017, ПАИ

Псковские ориентировщики открыли осенний спортивный сезон региональными соревнованиями, которые состоялись в лесном массиве поселка Черёха Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Федерации ориентирования области Алексей Никитин.

В состязаниях приняли участие школьники города Пскова, Псковского и Гдовского районов.

Победители определялись на трассах от 2 до 5 километров на пересеченной местности. Лучшие результаты показали учащиеся городской школы № 3. Гости из районов области также уехали с наградами.

Соревнования проводились в рамках партийного проекта ВПП «Едина Россия» - Детский спорт, региональным координатором которого является Юрий Сорокин, отметил Алексей Никитин.

Следующие осенние старты пройдут в Опочецком районе 24 сентября. К участию в них Федерация ориентирования приглашает всех желающих.

