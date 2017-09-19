Памятку для оценки благоустройства дворов разработала «Единая Россия»

09:37, 20 сентября 2017, ПАИ

Партпроект «Единой России» «Городская среда» разработал памятку для общественного контроля за ходом благоустройства дворовых территорий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии со ссылкой на федерального координатора партпроекта «Единой России» «Городская среда», депутата Государственной Думы Александра Васильева.

По его словам, региональным отделениям рекомендовано распространять памятку во дворах, где уже прошли или еще проходят работы по благоустройству, для того чтобы сами жители могли контролировать ход и результаты этих работ. В случае же выявленных нарушений они могут обращаться в приемные партии.

Александр Васильев также рассказал, что в этом году в рамках партпроекта будет благоустроено более 19 тысяч дворовых территорий в 1 тыс. 653 муниципалитетах. Изменения коснутся более чем 85 млн россиян. «В настоящее время проект «Городская среда» вступил в важнейшую стадию работ по благоустройству. В ряде регионов – Челябинской области, Республике Башкортостан, Мурманской области и Хабаровском крае – уже сдаются благоустроенные объекты. На данном этапе основная задача партии в лице региональных координаторов партпроекта, председателей и членов общественных советов, активистов – осуществлять контроль за качеством выполнения работ, привлекая к этой работе неравнодушных граждан. В связи с этим мы разработали памятку, в которой указано, как контролировать ход и качество работ по благоустройству дворовых территорий», – сообщил А. Васильев.

В частности, в памятке перечислены основные направления по благоустройству, требующие внимания жильцов: состояние асфальтового покрытия и пешеходных дорожек, нормативы по освещению, основные правила при установке лавочек, урн. «Я призываю жителей дворов, вошедших в проект в 2017 году, быть активнее и обращаться в партию по данным вопросам. Только вместе мы сможем сделать так, чтобы благоустройство наших дворов повысило качество жизни россиян», – подчеркнул депутат Госдумы.

Напомним, партийный проект «Единой России» «Городская среда», сроки реализации которого рассчитаны с 2017 по 2022 годы, занимается благоустройством дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах. Партпроект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий.