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Пятилетняя девочка пострадала в ДТП на трассе Петербург - Невель

19 сентября в деревне Сверётово Стругокрасненского района на 246-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель произошло ДТП, в котором пострадали два человека, в том числе 5-летняя девочка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

45-летний водитель машины «Скания» выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении автомобиля «Мазда-6» под управлением 34-летнего мужчины и совершил с ним столкновение. В результате аварии водитель и малолетняя пассажирка «Мазды» получили незначительные травмы.

За прошедшие сутки в Псковской области сотрудники ГИБДД остановили 7 водителей в нетрезвом виде.

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