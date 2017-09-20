Пятилетняя девочка пострадала в ДТП на трассе Петербург - Невель

09:55, 20 сентября 2017, ПАИ

19 сентября в деревне Сверётово Стругокрасненского района на 246-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель произошло ДТП, в котором пострадали два человека, в том числе 5-летняя девочка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

45-летний водитель машины «Скания» выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении автомобиля «Мазда-6» под управлением 34-летнего мужчины и совершил с ним столкновение. В результате аварии водитель и малолетняя пассажирка «Мазды» получили незначительные травмы.

За прошедшие сутки в Псковской области сотрудники ГИБДД остановили 7 водителей в нетрезвом виде.