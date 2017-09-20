Нетрезвый водитель ВАЗа задержан на Фабрициуса в Пскове

10:17, 20 сентября 2017, ПАИ

18 сентября около 22:00 в Пскове на улице Яна Фабрициуса дорожная полиция установила нетрезвого 41-летнего водителя ВАЗ-21099, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. По данному факту проводится проверка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.