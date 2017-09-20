В детские сады Пскова в течение трёх дней будет подано тепло

10:22, 20 сентября 2017, ПАИ

В муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» поступили заявки на подключение отопления от всех дошкольных учреждений. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на директора предприятия Александра Коростелева, тепло будет подано в детские сады в течение трех дней.

Подключение школ к отоплению запланировано после 25 сентября.

По данным Псковских тепловых сетей, все образовательные учреждения города прошли подготовку к новому отопительному сезону и приняты без нареканий.

Напомним, в ряде учреждений здравоохранения города Пскова было включено отопление на прошлой неделе. В жилой фонд тепло будет подано в октябре.