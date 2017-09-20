«Новые приключения Колобка» увидят жители микрорайона Псковкирпич

11:13, 20 сентября 2017, ПАИ

Управление культуры администрации Пскова разработало ряд мероприятий для жителей микрорайона Псковкирпич, которые пройдут на базе библиотеки на улице Карбышева, 4. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, ранее жители попросили обеспечить их удалённый от центра города район культурной программой.

Так, 24 сентября пройдёт кукольный спектакль Городского культурного центра «Новые приключения Колобка». Затем каждый месяц планируется устраивать концерты, программы для которых подготовят поочерёдно детские музыкальные школы №№ 4, 1, 5, школа искусств, коллективы «Дома офицеров».