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Суд рассмотрит дело великолучанина, обвиняемого в убийстве из хулиганских побуждений

21 сентября Псковский областной суд в составе суда присяжных начнёт рассмотрение уголовного дела в отношении 48-летнего жителя поселка Дедовичи, который обвиняется в преступлениях, предусмотренных пунктом «и» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсуда, согласно предъявленному обвинению, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года в кафе поселка Дедовичи без видимого повода нанес 19-летнему молодому человеку удар ножом в область живота. От полученного ранения пострадавший скончался.

 

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