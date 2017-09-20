Кражу велосипеда раскрыли псковские полицейские

11:00, 20 сентября 2017, ПАИ

В Пскове полиция раскрыла кражу велосипеда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в ночь на 18 сентября из подъезда дома по Набережной реки Великой путем срыва запирающего устройства была совершена кража велосипеда. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении данного преступления, им оказался 29-летний безработный, ранее судимый горожанин. Похищенное изъято.