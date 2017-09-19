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Политика

Новый созыв Великолукской гордумы переизбрал Козловского главой города и назначил 5 его заместителей

Во вторник, 19 сентября, состоялось установочное заседание Великолукской городской Думы 6-го созыва, на котором в ходе тайного голосования был избран глава города и 5 его заместителей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на должность главы города депутаты переназначили Николая Козловского.

После этого он поблагодарил коллег за доверие и заявил: «Мы не должны останавливаться на достигнутом, надо двигаться вперед. Впереди у нас большие планы, необходимо продолжить конструктивное взаимодействие с федеральными и региональными властями. Также продолжить развитие института общественных советников. Я приложу все свои знания, опыт, чтобы Великие Луки процветали, и были одним из привлекательных городов не только Северо-Запада, но и всей России», - сказал Козловский. 

Также в ходе первого заседания нового созыва первым заместителем главы города большинством голосов был избран Сергея Гусева, а ещё одним заместителем на постоянной основе стал Сергей Агарев. Тремя заместителями на непостоянной (нештатной) основе были избраны Денис Мунштуков, Виктор Волынцев и Николай Андросович.

Кроме того на сессии были выбраны составы комиссий городской Думы и их председатели. Председателем комиссии по бюджету, экономике, финансам, собственности и налоговой политике депутаты избрали Сергея Агарева, комиссии по законодательству, местному самоуправлению и природопользованию — Виктора Волынцева, комиссию по социальной политике, делам молодежи, культуре и спорту возглавит Марина Усачева, комиссию по наградам — Сергей Гусев, а комиссию по вопросам депутатской этики Александр Орлов.

Исполняющим обязанности заместителя главы администрации Великих Лук депутаты единогласно выбрали Виктора Каменского.  Также были назначены и члены конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Великие Луки от Великолукской городской Думы.

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