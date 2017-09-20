0
16:52
Жилищный фонд Псковской области полностью готов к отопительному сезону
16:21
«Мисс Псков-2015» выступила в составе сборной России на Чемпионате мира по парикмахерскому искусству в Париже
13:15
Военный оркестр с 90-летней историей впервые выступит в Пскове
12:51
Гонка внедорожников «Кудяевские озера» пройдёт в Новоржевском районе 23 сентября
10:39
ТОП-10 самых дорогих домов Пскова: миллионы в метрах
10:22
В детские сады Пскова в течение трёх дней будет подано тепло
18:33
РЕВИЗИЯ: «Наше всё» и не только в «Пушкиногорье»
Еще новости
Общество

Гонка внедорожников «Кудяевские озера» пройдёт в Новоржевском районе 23 сентября

23 сентября в Новоржевском районе состоятся Международные соревнования авторалли 4х4 «Кудяевские озера», посвященные Дню партизанской славы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

К участию в соревнованиях приглашаются экипажи внедорожников, соблюдающие определенные условия в своей категории. Участникам предоставляется возможность показать свои силы в четырех номинациях: «Стандарт», «Подготовленный класс», «Спорт», «Экстрим» - по уровню сложности. Трасса соревнований представляет собой кольцо протяженностью 3 км. Один автомобиль может быть заявлен только в одну категорию.

Регистрация участников ведётся до 10:00 23 сентября. Информацию по участию в соревнованиях можно получить по телефонам (88-11-43)-221-01, 8-921-505-60-95.

Во время соревнований организованы зрительские зоны по всему участку трассы, а также трасса хорошо просматривается с центральной площадки. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Жилищный фонд Псковской области полностью готов к отопительному сезону
20 сентября 2017
Жилищный фонд Псковской области полностью готов к отопительному сезону
«Мисс Псков-2015» выступила в составе сборной России на Чемпионате мира по парикмахерскому искусству в Париже
20 сентября 2017
«Мисс Псков-2015» выступила в составе сборной России на Чемпионате мира по парикмахерскому искусству в Париже
Военный оркестр с 90-летней историей впервые выступит в Пскове
20 сентября 2017
Военный оркестр с 90-летней историей впервые выступит в Пскове
Гонка внедорожников «Кудяевские озера» пройдёт в Новоржевском районе 23 сентября
20 сентября 2017
Гонка внедорожников «Кудяевские озера» пройдёт в Новоржевском районе 23 сентября
В детские сады Пскова в течение трёх дней будет подано тепло
20 сентября 2017
В детские сады Пскова в течение трёх дней будет подано тепло
А за ним медведь: ПАИ-live с Александром Бушуевым
19 сентября 2017
А за ним медведь: ПАИ-live с Александром Бушуевым
В скандинавской ходьбе поучаствовали конкурсантки «Миссис Бабушка 2017»
19 сентября 2017
В скандинавской ходьбе поучаствовали конкурсантки «Миссис Бабушка 2017»
Закрытие мотосезона в Пскове состоится 23 сентября
19 сентября 2017
Закрытие мотосезона в Пскове состоится 23 сентября

Идет загрузка...