Гонка внедорожников «Кудяевские озера» пройдёт в Новоржевском районе 23 сентября

12:51, 20 сентября 2017, ПАИ

23 сентября в Новоржевском районе состоятся Международные соревнования авторалли 4х4 «Кудяевские озера», посвященные Дню партизанской славы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

К участию в соревнованиях приглашаются экипажи внедорожников, соблюдающие определенные условия в своей категории. Участникам предоставляется возможность показать свои силы в четырех номинациях: «Стандарт», «Подготовленный класс», «Спорт», «Экстрим» - по уровню сложности. Трасса соревнований представляет собой кольцо протяженностью 3 км. Один автомобиль может быть заявлен только в одну категорию.

Регистрация участников ведётся до 10:00 23 сентября. Информацию по участию в соревнованиях можно получить по телефонам (88-11-43)-221-01, 8-921-505-60-95.

Во время соревнований организованы зрительские зоны по всему участку трассы, а также трасса хорошо просматривается с центральной площадки.