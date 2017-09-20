0
20:39
В Пскове приступили к ремонту улицы Индустриальной
17:56
Гидрометцентр прогнозирует холодную зиму
16:52
Жилищный фонд Псковской области полностью готов к отопительному сезону
16:21
«Мисс Псков-2015» выступила в составе сборной России на Чемпионате мира по парикмахерскому искусству в Париже
13:15
Военный оркестр с 90-летней историей впервые выступит в Пскове
12:51
Гонка внедорожников «Кудяевские озера» пройдёт в Новоржевском районе 23 сентября
10:39
ТОП-10 самых дорогих домов Пскова: миллионы в метрах
Еще новости
Общество

Руководители образовательных учреждений Псковской области повысят квалификацию

22 и 23 сентября в Псковском колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова пройдут курсы повышения квалификации руководителей образовательных учреждений Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Слушателями курсов станут руководители образовательных учреждений из Пскова, Великих Лук, Островского, Бежаницкого, Печорского и других районов. В ходе курсов участники обсудят вопросы, касающиеся регламентации деятельности образовательных организаций, порядка введения платных образовательных услуг, процедуры подготовки документов к проверке Государственного управления образования Псковской области, основ управления системой художественно-эстетического образования, моделирования образовательного процесса в ДШИ с учетом кадрового, материального и ученического ресурсов.

В качестве лекторов на курсах выступят: начальник отдела лицензирования образовательной деятельности Государственного управления образования Псковской области Татьяна Патрахина, консультант отдела контроля за исполнением законодательства в сфере образования Государственного управления образования Псковской области Ирина Никитина, профессор Тверского государственного университета, заведующий кафедрой музыкального образования, директор Научно-образовательного центра арт-педагогики ТвГУ, кандидат педагогических наук, арт-терапевт, детский практический психолог высшей квалификации, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, кавалер ордена М.А. Балакирева Владимир Анисимов.

Кроме того, в рамках встречи руководителей образовательных учреждений области состоится презентация Малого концертного зала колледжа, во время которой директора детских музыкальных школ и школ искусств области смогут познакомиться со специальностями и специализациями, по которым проходят обучение студенты колледжа искусств.

Встречу проведу: директор колледжа искусств, кандидат педагогических наук, Заслуженный работник культуры России Зинаида Иванова, заместитель директора по учебно-методической работе Зоя Королева и заведующая «ОШОД «Камертон» Екатерина Иванова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове приступили к ремонту улицы Индустриальной
20 сентября 2017
В Пскове приступили к ремонту улицы Индустриальной
Гидрометцентр прогнозирует холодную зиму
20 сентября 2017
Гидрометцентр прогнозирует холодную зиму
Жилищный фонд Псковской области полностью готов к отопительному сезону
20 сентября 2017
Жилищный фонд Псковской области полностью готов к отопительному сезону
«Мисс Псков-2015» выступила в составе сборной России на Чемпионате мира по парикмахерскому искусству в Париже
20 сентября 2017
«Мисс Псков-2015» выступила в составе сборной России на Чемпионате мира по парикмахерскому искусству в Париже
Военный оркестр с 90-летней историей впервые выступит в Пскове
20 сентября 2017
Военный оркестр с 90-летней историей впервые выступит в Пскове
Гонка внедорожников «Кудяевские озера» пройдёт в Новоржевском районе 23 сентября
20 сентября 2017
Гонка внедорожников «Кудяевские озера» пройдёт в Новоржевском районе 23 сентября
В детские сады Пскова в течение трёх дней будет подано тепло
20 сентября 2017
В детские сады Пскова в течение трёх дней будет подано тепло
А за ним медведь: ПАИ-live с Александром Бушуевым
19 сентября 2017
А за ним медведь: ПАИ-live с Александром Бушуевым

Идет загрузка...