Руководители образовательных учреждений Псковской области повысят квалификацию

21:49, 20 сентября 2017, ПАИ

22 и 23 сентября в Псковском колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова пройдут курсы повышения квалификации руководителей образовательных учреждений Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Слушателями курсов станут руководители образовательных учреждений из Пскова, Великих Лук, Островского, Бежаницкого, Печорского и других районов. В ходе курсов участники обсудят вопросы, касающиеся регламентации деятельности образовательных организаций, порядка введения платных образовательных услуг, процедуры подготовки документов к проверке Государственного управления образования Псковской области, основ управления системой художественно-эстетического образования, моделирования образовательного процесса в ДШИ с учетом кадрового, материального и ученического ресурсов.

В качестве лекторов на курсах выступят: начальник отдела лицензирования образовательной деятельности Государственного управления образования Псковской области Татьяна Патрахина, консультант отдела контроля за исполнением законодательства в сфере образования Государственного управления образования Псковской области Ирина Никитина, профессор Тверского государственного университета, заведующий кафедрой музыкального образования, директор Научно-образовательного центра арт-педагогики ТвГУ, кандидат педагогических наук, арт-терапевт, детский практический психолог высшей квалификации, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, кавалер ордена М.А. Балакирева Владимир Анисимов.

Кроме того, в рамках встречи руководителей образовательных учреждений области состоится презентация Малого концертного зала колледжа, во время которой директора детских музыкальных школ и школ искусств области смогут познакомиться со специальностями и специализациями, по которым проходят обучение студенты колледжа искусств.

Встречу проведу: директор колледжа искусств, кандидат педагогических наук, Заслуженный работник культуры России Зинаида Иванова, заместитель директора по учебно-методической работе Зоя Королева и заведующая «ОШОД «Камертон» Екатерина Иванова.