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Общество

Новая электронная услуга Пенсионного Фонда стала доступна для псковичей

В Личном кабинете на сайте ПФР реализована возможность подать заявление от лица представителя (родителя, усыновителя, опекуна или попечителя). Для этого гражданин – законный представитель заявителя – должен зайти в свой Личный кабинет на сайте ПФР и идентифицировать себя как представителя, выбрав соответствующую опцию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Фонда.

При оформлении заявления необходимо будет указать данные как самого представителя, так и заявителя, а также внести всю необходимую информацию в остальные поля, требующие заполнения.

Сейчас через представителя можно подать следующие заявления: о назначении пенсии; о переводе с одной пенсии на другую; о доставке пенсии; о назначении ежемесячной денежной выплаты; о доставке социальных выплат; о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы; о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы; о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином; о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином; о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе "ВКонтакте". 

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