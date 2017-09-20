Доптребования к благоустройству участков планируется установить в Пскове

13:01, 20 сентября 2017, ПАИ

В Псковской городской Думе прошли публичные слушания под председательством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, вопрос касался внесения изменений в проект Решения гордумы «Об утверждении Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова».

Изменения направлены на улучшение городской среды в части ее внешнего благоустройства, а также в части удобства обеспечения граждан. Так, проект вносит уточнения и определения к знакам, вывескам и баннерам на городской территории. Также устанавливаются дополнительные требования к благоустройству участков, повышается спрос к правообладателям земельных участков в части их содержания.

Раздел I дополнится пунктами, дающими определения, касающиеся фасадов зданий и сооружений, в III раздел будут внесены нормы, которые определяют права и обязанности собственников индивидуальных жилых домов: содержать в надлежащем порядке проходящие через земельный участок водостоки, трубы, не допускать подтопление соседних земельных участков.

В разделе V вносится пункт, который регулирует вопросы содержания и эксплуатации малых архитектурных форм и временных сооружений, VI раздел дополняется правилами, которые регулируют содержание и эксплуатацию рекламных конструкций. В VII разделе дополнятся нормы, касающиеся ограждения строительных площадок. В разделе XI «Знаки городской информации» изменятся правила, касающиеся размещения знаков адресации.

Кроме того, появятся два новых раздела: XIV «Содержание фасадов зданий, строений и сооружений» регулирует вопросы содержания, ремонта, покраски сооружений и их фасадов, и еще один раздел XV - «Ограждения и их содержание» содержит нормы, устанавливающие высоту и вид ограждений для различных категорий улиц и объектов.

Проект подготовило Управление по градостроительной деятельности администрации Пскова.

По итогам слушаний было решено рекомендовать администрации города Пскова принять положительное решение по данному вопросу.