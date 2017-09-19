Победителями соревнований по кроссу стали великолукские студенты и псковские учащиеся
Финальные соревнования по кроссу в рамках спартакиад вузов и учреждений среднего профобразования прошли в Опочке. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, всего в состязаниях приняли участие 74 человека.
В общекомандном зачете среди вузов первое место заняла сборная Великолукской академии физической культуры и спорта, вторыми стали студенты Псковского государственного университета, на третьей позиции — представители Великолукской сельскохозяйственной академии.
Среди учреждений среднего профобразования лучшими оказались спортсмены Псковского агротехнического колледжа. Второе место досталось учащимся Опочецкого индустриально-педагогического колледжа. Замкнула тройку лидеров команда Великолукского техникума железнодорожного транспорта.