Электронную подпись псковичи могут получить в Кадастровой палате

22:25, 20 сентября 2017, ПАИ

В июле Удостоверяющий центр Кадастровой палаты по Псковской области выдал 1 электронно-цифровую подпись. Теперь, чтобы получить сертификат электронной подписи, необходимо сформировать заявку на сайте Удостоверяющего центра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Росреестра по Псковской области.

После этого заявителю нужно будет только один раз обратиться в офис для удостоверения личности и подачи пакета документов. После завершения всех процедур заявитель может скачать на сайте готовый сертификат о получении электронной подписи.

Удостоверяющий центр Кадастровой палаты по Псковской области находится по адресу: Псков, улица Рабочая, дом 11. По всем возникшим вопросам можно обратиться по телефону: 8 (8112) 68-60-04 или по адресу электронной почты: uc_request_60@60.kadastr.ru