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Общество

Военный оркестр с 90-летней историей впервые выступит в Пскове

23 сентября в 17:00 в большом зале Псковской областной филармонии выступит Военный оркестр штаба Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

За время своего существования оркестр с 90-летней историей становился неоднократным Лауреатом Всероссийского смотра-конкурса штатных военных оркестров внутренних войск МВД России, Лауреатом Всероссийского фестиваля солдатской песни «За Веру! За Отчизну! За Любовь!» (Сочи), участником Международных фестиваля военных оркестров «Виват, Санкт-Петербург!», «Фанфары Казани» (Казань), «Война и Мир» (Севастополь) и фестивале «Эскери Керней» (Астана, Казахстан), Всероссийского фестиваля «Фанфары вологодского кремля» (Вологда). Для псковичей оркестр выступит впервые.

В программе прозвучат оркестровые миниатюры, музыка из кинофильмов, мировые хиты Баха, Гаврилина, Питерса, Журбина и других композиторов.

Художественный руководитель оркестра – подполковник Максим Кончин. Начальник оркестра - подполковник Евгений Чубарев. Солистка-вокалистка – Кристина Геворгян. Соло на флюгельгорне исполнит Сергей Григорьев, соло на гитаре – Джерри Ким; соло на саксофонах - Александр Омелько, Максим Жмачинский, Евгений Сибриков, Денис Соболев.

Билеты можно приобрести в кассе БКЗ или в кассе гипермаркета «Империал», а также онлайн.

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