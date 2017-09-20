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Мошенник завладел деньгами жителя Пскова под предлогом покупки земельного участка

В Пскове, Острове и Красногородске местные жители лишились денег во время операций купли-продажи с использованием интернет-ресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Так, в Пскове неизвестный под предлогом покупки земельного участка через один из сайтов путем обмана завладел деньгами горожанки в сумме более 17 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Красногородске в полицию за помощью обратился мужчина, который сообщил, что неизвестный под предлогом продажи стиральной машины через интернет завладел его деньгами в сумме свыше 10 тысяч рублей. Ведется проверка.
А в Острове гражданка лишилась более 8 тысяч рублей в результате действий злоумышленника в ходе купли-продажи мобильного телефона через социальные сети. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводится расследование.

«Полиция предупреждает, что при совершении подобного рода сделок следует быть предельно осмотрительными и учитывать существующие риски. Нельзя сообщать посторонним никаких сведений о вашей банковской карте. Не торопитесь вносить предоплату за товар, который покупаете через Интернет. В целях безопасности для покупок и продаж в Сети не используйте банковские карты с основным вашим финансовым капиталом. Если же вы стали жертвой интернет-мошенников незамедлительно обращайтесь в полицию», - отметили в ведомстве.

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